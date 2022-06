VIDEO | Balbontin e il savonese contro la parlata in "corsivo"

I fan del comico genovese Enrique Balbontin l'hanno pensato subito: la "parlata in corsivo" che sta spopolando su TikTok in queste settimane sembra quasi una moda ispirata al "savonese" dell'attore.

Ma cosa vuol dire esattamente "parlare in corsivo", o meglio in "cörsivœ" come viene rappresentata la parola graficamente? Si tratta di una particolare cadenza che vorrebbe sbeffeggiare la parlata milanese, esasperandola. Chi l'ha inventata? Nell'era del web, dopo che una tendenza è diventata così virale, è difficile dirlo: molti parlano della milanese Elisa Esposito, anche se il trend avrebbe origini in realtà ad Ascoli Piceno, inventato dalla tiktoker Giulia Caselli. In ogni caso, Esposito è da tempo che gira video parlando solo in "cörsivœ" e insegnandolo anche ai suoi follower, con tanto di caratteri speciali per illustrare la pronuncia, come "bägnœ", "tutä grigiæ", "tüttœ beenë".

Ai genovesi non è potuto non venire in mente Balbontin con le sue lezioni di savonese e i cartelli che illustrano la pronuncia. E lui, dopo essere stato taggato innumerevoli volte, ha replicato con un video in cui si rivolge direttamente alle "insegnanti di cörsivœ" di TikTok. Ovviamente parlando savonese: "Siccome mi stanno scardinando la c****a con sta storia malata del corsivo, volevo darti due dritte". E così via con divertenti consigli, che culminano con: "Se vieni a Savona amio, ti presento la Lella, una cara amica". E allora no.