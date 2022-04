VIDEO | "L'Ulisse e la nave cavallo" approda a Corte Lambruschini

Dopo mezzanotte ha "solcato" viale Brigate Partigiane ed è approdata a Corte Lambruschini. "Ulisse e la nave cavallo" ha traslocato dall'ex area fieristica di piazzale Kennedy nella notte per raggiungere la sua nuova sede: una delle nuove aiuole a copertura del Bisagno davanti al Teatro nazionale di Genova.

L'opera dell'artista Maurizio Nazzaretto vuole rappresentare la metafora dell’essere umano in viaggio, un viaggio lungo e tortuoso che ripone nella famiglia una meta sicura a cui tornare. Otto metri di altezza per trenta tonnellate di acciaio e legno, è stata donata alla città dalla società Imagro Spa dall'imprenditore genovese Massimo Polio.

Il trasporto speciale è avvenuto nella notte tra lunedì 4 aprile e martedì 5 su un'autotreno scortato dalla polizia locale (nel video le immagini notturne sono state condivise sul suo profilo Facebook dal vicesindaco Massimo Nicolò). Al momento sono in corso i lavori per realizzare il basamento e assicurare l'imponente opera a terra. Curiosità tra i passanti in attesa del verde al semaforo e alcuni si domandano: "Ma la nuova copertura del Bisagno reggerà un peso del genere?". Per il direttore dei lavori, ingegnere Mattia Bracco, la realizzazione del basamento della statua procede.