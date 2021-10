VIDEO | 'Squid game' in via XX Settembre, la polizia: "Parlate ai vostri figli"

Un ragazzo riceve uno schiaffo dopo aver perso a 'Squid game' a Genova. Per la precisione a 'Ddakji game', la sfida lanciata, nella finzione del telefilm, da chi arruola i partecipanti al programma di giochi con in palio 33 milioni di euro. Nella serie cult coreana targata Netflix chi perde, però, muore.

I due giovani, filmati in via XX Settembre, all'altezza dello store di H&M, sembrano mettere in scena un cosplay animato; uno dei due è vestito in giacca e cravatta proprio come l'attore Gong Yoo, prestigiosa guest star di Squid game, che nella serie ha il compito di arruolare i contendenti sfidandoli a ddakji. Il gioco consiste nel gettare con forza a terra delle forme di carte di colore rosso e blu con lo scopo di ribaltarle, chi perde paga ma, dato che tutti i personaggi sono al verde, i malcapitati ripagano il loro debito ricevendo per ogni sconfitta uno schiaffo. Ovviamente il distinto signore è infallibile e gli avversari si ritrovano con la guancia gonfia e piena di lividi.

Nel video girato a Genova si vede il ragazzo-reclutatore simulare lo schiaffone, per gioco. Ma è proprio sui confini del gioco che scatta il corto circuito sull'accoglienza di questa serie che è diventata un fenomeno mondiale che sta influenzando anche il marketing: le vendite delle scarpe indossate dai personaggi, ad esempio, hanno avuto un boom del +145% e tutti i capi di abbigliamento riconducibili alla serie sono introvabili. L'hashtag #squidgame su TikTok ha superato i 50 billion di visualizzazioni e in Italia alcuni genitori hanno lanciato una petizione su change.org per chiedere la rimozione della serie. Non solo: per l'imminente notte di Halloween molte scuole hanno vietato di indossare i costumi dei personaggi della serie. Mentre da una parte Squid game alza il velo sulle responsabilità dei genitori e sulla capacità individuale e sociale di assorbire temi come quello della violenza, della diseguaglianza, del divertimento per noia fino alla morte, la Questura di Genova rilanca una serie di consigli per i genitori che sono precipitati nei tentacoli scivolosi di 'Squid game' (Gioco del calamaro).

Per la polizia Squid game è un fenomeno molto pericoloso che va di moda tra i bambini e dallo Sportello per la sicurezza degli utenti online arrivano una seri di consigli per i genitori:

• Ricordate che la serie Squid Game è stata classificata come VM 14 ovvero vietata ad un pubblico di età inferiore a quella indicata. Questa limitazione indica che i suoi contenuti possono turbare i minori con intensità variabile a breve e lungo termine;

• Valutate se possa essere utile guardare la serie prima di esprimere assenso o dissenso alla visione dei vostri figli che hanno più di 14 anni: sarete più precisi e consapevoli di quali siano gli elementi critici su cui poggia la vostra decisione e potrete argomentarli in modo convincente ai vostri figli;

• Parlate in famiglia della serie, chiedete ai bambini/ragazzi cosa ne pensano in modo che, anche se non hanno il permesso di vederla, siano in grado di partecipare ad eventuali commenti e discussioni con i coetanei;

• Ricordate ai bambini/ragazzi che quanto rappresentato nelle serie è frutto di finzione e che la violenza non è mai un gioco a cui partecipare;

• Tenete sempre vivo il dialogo familiare sui temi dell’uso delle nuove tecnologie con i ragazzi: ponete loro domande e ascoltate come la pensano. I nativi digitali hanno una visione differente da quella degli adulti e può essere utile conoscere il loro punto di vista sui rischi e sui fenomeni emergenti;

• Se avete contezza che stanno circolando tra i bambini/ragazzi giochi violenti che imitano quelle ritratte nella serie, non esitate a segnalare la cosa a www.commissariatodips.it