VIDEO | Prove di lotta, abbracci e risate in via Pré, l'ironia amara dei residenti: «Qui non ce n'è coviddi?»

Due uomini che si abbracciano, lottano per finta, ridono all'angolo tra via Pré e vico Largo, in una zona del centro storico che è stata più volte segnalata come critica per quanto riguarda la diffusione del coronavirus.

I residenti di via Pré ormai sono tristemente abituati a scene di questo tipo, che con il coprifuoco serale sono aumentate: senza negozi e attività commerciali a fungere da presidio e deterrente, la maggior parte delle vie del centro storico è buia o scarsamente illuminata, ed è soprattutto opo le 22 che via Pré si popola, in aperta violazione delle norme anti contagio stabilite per il dpcm.

Da qui l'amara ironia di chi ci abita: «Ma qui coviddi non ce n'è?».