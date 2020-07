VIDEO | Via Cantore, esercitazione dei vigili del fuoco: la barella calata dalla finestra

Giornata di esercitazioni per i pompieri, che insieme con Aism hanno simulato il soccorso di persone affette da sclerosi multipla per preparasi a scenari di intervento, sia ambiente domestico sia lavorativo, particolarmente delicati e complessi.

Durante la mattina le persone sono state soccorse nell’ambito degli appartamenti in cui vivono, con l’impiego di idonee tecniche, dal letto alla carrozzina e poi verso l’esterno, in caso di necessità anche con l’utilizzo di un’autoscala: prima esercitazione in via Cantore, con conseguente blocco della strada per il tempo necessario a portarla a termine, la seconda in via Milano, dalle 11 alle 13.

Nel pomeriggio la simulazione si è spostata nella sede Aism, in via Operai, per l’ipotetica evacuazione della sede in seguito a una fuga di gas rilevata in strada. In questo scenario le persone sono state evacuate in sedia a rotelle, e persone con disabilità non gravissima dal secondo piano dell’edificio in cui l’uso delle scale ed ascensore è compromesso dall’ipotetica emergenza.