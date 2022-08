VIDEO | Tromba d'aria a Vesima: bagnanti sfiorati dagli ombrelloni

Prima il mare increspato da una folata di vento, poi un'altra più forte.

L'intensità che cresce progressivamente sino a creare un violento mulinello violento, che ben presto si tramuta in una tromba d'aria. È quanto è accaduto a Vesima nel primo pomerigigo di Ferragosto, dove numerosi bagnanti erano andati in spiaggia per godersi una giornata di relax nonostante l'allerta meteo gialla.

I bagnini del litorale si sono adoperati per mettere in sicurezza l'arenile, ma già ai primi segnali c'è stato il fuggi fuggi generale. I vortici hanno sradicato diversi ombrelloni e alzando in aria i lettini, che sono stati sparati lontano passando vicino, in alcuni casi, alle persone che stavano cercando riparo.

In pochi minuti il pericolo è passato e la situazione è tornata sotto controllo.