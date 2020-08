L’elicottero è intervenuto per aiutare un uomo in balìa delle onte davanti a Villa Azzurra.

A trarlo in salvo uno dei sommozzatori, che si è calato in acqua dall’elicottero e ha afferrato il bagnante issandolo poi sul mezzo. Da lì il trasferimento al Villa Scassi, per precauzione, da dove è stato dimesso senza particolari criticità