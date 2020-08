VIDEO | Venerdì sera nei vicoli, impossibile dormire per i residenti

Queste immagini sono state girate nella notte fra venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto 2020 in via Canneto il lungo nel centro storico. «È stata l'ennesima nottata difficile per noi residenti - spiega l'autore del video - tra serrande usate come tamburi, cori da stadio e ora pure risse. La situazione è alquanto degenerata, i ragazzi senza uno straccio di mascherina e nessun tipo di controllo».

«Invio questa segnalazione - prosegue il residente - con la speranza che pubblichiate questo e magari le istituzioni si sveglino, perché le telecamere installate non stanno avendo alcun effetto. Ieri per tutta la notte non è passato nessuno delle forze dell'ordine. Ci sentiamo abbandonati in una situazione dove settimana dopo settimana peggiora sempre di più».

Copyright 2020 Citynews