VIDEO | Nodo di San Benigno: il varo del nuovo cavalcavia

Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 ottobre 2022 si è svolto il varo del nuovo cavalcaferrovia del Nodo di San Benigno nel comune di Genova. Il nuovo impalcato è lungo 32 metri e largo 7, con un peso di circa 140 tonnellate.

È stato sollevato e posizionato grazie a una gru cingolata Demag modello CC3800-1 con 60 metri di braccio e una portata di 650 tonnellate montata dall’impresa Vernazza per conto di Amplia Spa e già utilizzata per la rimozione del vecchio cavalcaferrovia nella notte di martedì 11 su mercoledì 12 ottobre.



L’adeguamento del Nodo di San Benigno è previsto nel Piano di Investimenti di Autostrade per l’Italia con una spesa di circa 51 Milioni di euro. Si tratta di un intervento che mira a risolvere i conflitti presenti nell’area dell’elicoidale, facilitando gli spostamenti da/per il Porto, da/per l’autostrada e da/per il Ponente/Levante cittadino, e per la sua complessità è stato oggetto di un lungo confronto con gli enti locali volto a migliorane ogni aspetto trasportistico e tecnico anche in funzione dello sviluppo urbanistico della città