VIDEO | Vanni Oddera porta il Natale al Gaslini: un albero alto 7 metri a casa Abeo

Nessuna sfida è impossibile per Vanni Oddera se la ricompensa è il sorriso di un bambino. Il campione di motocross e di solidarietà ha portato al Gaslini un albero alto 7 metri con l'aiuto di tre amici: Matteo Vigliecca, Lorenzo Biale e Fabio Beltrame.

Insieme hanno tagliato l'albero nel bosco, lo hanno caricato in un furgone e sono arrivati a casa Abeo, la struttura che offre alloggio alle famiglie in difficoltà con bambini ricoverati in oncologia pediatrica all’ospedale Gaslini di Genova.

«L’impresa non è stata facile ma se c’è il cuore tutto è possibile», ha detto Vanni dopo aver addobbato l'albero di Natale con le luminarie offerte dalla proloco di Pontinvrea.

Nel video di Samuel Rosso il racconto di questa avventura a lieto fine.