VIDEO | L'architetto Renzo Piano si vaccina contro il covid: «Fatelo, non abbiate paura»

L'archistar genovese Renzo Piano, 83 anni, è stato trai primi over 80 in Liguria a ricevere il vaccino anti coronavirus nel Silver Vaccine Day, la giornata che ha dato il via alla Fase 2 della campagna vaccinale.

«Mi vorrei rivolere ai miei carissimi coetanei e compagni di vita: fate questo vaccino perché è importante, per voi e per gli altri - ha detto Piano - a me ha fatto ricordare quando eravamo bambini, il vaccino era ai tempi un dono prezioso che si aspettava con ansia a scuola, era una cosa bella, e ha funzionato perché se siamo qui a parlare ha funzionato e ci ha protetto. Allora non c’era il covid ma c’erano malattie terribili, la poliomielite, il tetano, l’epatite B, il morbillo. Siamo qui a parlarne perché questo vaccino funziona, noi ci affidavamo con gioia e riconoscenza, torniamo a quell’innocenza perché è importante, e ditelo ai giovani. La medicina è quella che ci ha salvato sinora».