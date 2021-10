VIDEO | Il picchetto dei tranvieri contro il green pass: "Autisti hanno l'obbligo ma i passeggeri no"

La protesta del sindacato Ugl davanti alla sede di Amt per l'obbligo della certificazione verde

I tranvieri dicono no al green pass e ai tamponi a pagamento.

"È assurdo che i lavoratori debbano pagare una tangente per esercitare il loro diritto", dicono i rappresentanti del sindacato Ugl che questa mattina, insieme ad altri lavoratori, hanno fatto un picchetto davanti alla sede di Amt.

"Ricordiamoci che in piena mascherina i tranvieri hanno prestato pieno servizio con la mascherina quando c'era - continuano - l'autista, poi, guida con l'obbligo del green pass e trasportano persone non controllate, così come i verificatori hanno la certificazione verde e controllano passeggeri senza obbligo di carta verde".

La protesta da via Bobbio si sposterà poi in via Roma sotto la prefettura.