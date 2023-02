Il video ufficiale di 'Guasto d'amore' di Bresh con i tifosi del Genoa

È uscito il video ufficiale di 'Guasto d'amore', la canzone del rapper che è diventata un vero e proprio inno per i tifosi del Genoa. E proprio i supporter del Grifone sono i protagonisti del videoclip pubblicato nella giornata di martedì 21 febbraio 2023 con le immagini girate sia allo stadio che nel centro di Genova. Durante la giornata di domenica 29 gennaio, i genovesi sono rimasti stupiti della quantità di gente, bandiere e fumogeni che si sono aggirati nei caruggi, tra il Teatro della Tosse e San Lorenzo, seguendo Bresh e altri artisti a lui vicini, come Izi, Tedua, Vaz Tè, Helmi Sa7bi e Sonny Willa. Più di 500 fan erano attorno ai rapper per cantare a squarciagola quella che è diventata una canzone simbolo del Genoa e trasformarsi così nei protagonisti del videoclip, girato da Genova Liguria Film Commission.

La canzone, pubblicata nel 2021, è diventata virale tra i tifosi del Grifone in questi due anni, tanto che molti l'hanno adottato come vero e proprio inno della squadra, tra cui anche Mattia Perin che in un video pubblicato sui social, aveva accompagnato il rapper al pianoforte.

E se non avessi una bandiera, non saprei che vento tira

Una canzone leggera che mi pesi sulla vita

Quella voglia di cantare fino a farmi lacrimare

Perché una guerra d'amore vale come una partita

Se non avessi mai perso, non saprei cos'è la sfida

Se non avessi un complesso, sarei un morto che cammina

Questo sale sulla pelle mi fa quasi luccicare

Ma poi brucia come il fuoco e dopo inizia a farmi male

Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene

Perché non ti vedo pеr tutte ‘ste serе

Ho un guasto d'amore se vedo il Grifone

Mi trema la pancia e mi vibra la voce

E, quando ti vedo, mi fai innamorare

Perché, se tradisci, la faccio passare

Gli stessi colori che cadono in mare

Quando il sole tramonta senza salutare

Sarò con le braccia sempre in aria, con l'ultimo grido appeso

Per distruggere il silenzio, per fare crollare il cielo

Corro verso la tua stella fino a che non l'avrò presa

Ma non riesco più a trovarla e sono su un altro pianeta

Non mi importa di sapere se mi uccidi o mi fai bene

O forse non ho il coraggio di capire se conviene

Proverò a cambiare strada grazie a tutte ‘ste parole

Che mi porteranno altrove, che mi portano da te

Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene

Perché non ti vedo per tutte ‘ste sere

Ho un guasto d'amore se vedo il Grifone

Mi trema la pancia e mi vibra la voce

E, quando ti vedo, mi fai innamorare

Perché, se tradisci, la faccio passare

Gli stessi colori che cadono in mare

Quando il sole tramonta senza salutare

E quando ti vedo, mi fai innamorare