Ucciso a 18 anni e fatto a pezzi, le ultime ore di Mahmoud

Lametta e pettine in mano, lo sguardo concentrato sul taglio e poi un sorriso pieno sul volto, quasi appagato. Mahmoud ha trascorso le ultime ore della sua vita a fare il barbiere, il mestiere che aveva imparato a bottega e che amava. Quella stessa passione che lo ha portato a incontrare la morte in un modo atroce e ancora incomprensibile: Sayed Mohamed Mahmoud Abdalla 18 anni di origini egiziane è stato ucciso con una pugnalata al cuore, poi decapitato e mutilato e gettato in mare dove è stato ripescato lunedì pomeriggio tra Santa Margherita e Portofino.

La sua giovane vita e il sogno di aprire un barber shop tutto suo, spazzati via - secondo gli investigatori - dalla furia omicida di Mohamed Ali Abdelghani Ali detto Tito, vice titolare di una catena di barberie con sede a Sestri Ponente. L'uomo non avrebbe accettato la scelta del ragazzo di licenziarsi e andare a lavorare per un altro salone situato a Pegli. Il delitto sarebbe stato compiuto insieme a un altro dipendente della barberia di Sestri Ponente, Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, chiamato Bob, e a suo dire minacciato di morte da Tito se non lo avesse aiutato a sbarazzarsi del corpo; entrambi ventenni sono ora indagati per omicidio e soppressione di cadavere.

Nell'ambiente delle barberie, gestite da connazionali di Mahmud, ancora non si crede a quanto successo. "Erano amici, alla sera giravano sempre assieme - racconta un conoscente - da fuori avresti detto che erano fratelli". Cosa ha portato a questo atroce omicidio? "La gelosia - risponde l'uomo - non volevano che lavorasse per la concorrenza. Ma come è possibile arrivare a tanto? Soltanto Dio farà giustizia, da noi ci sarebbe la pena di morte, qui gli assassini invece usciranno dopo qualche anno".

Mentre Mahmoud stava facendo la prova nel nuovo negozio, sabato 29 luglio, il titolare è stato raggiunto da una telefonata di Ali il proprietario del negozio di Sestri Ponente, nella quale gli veniva intimato di non assumere il giovane barbiere. Il giorno dell'omicidio Mohamed era sceso di buon'ora nel nuovo locale, aveva fatto colazione insieme al proprietario, era sorridente e osservava il suo connazionale al lavoro. Sono circa le 11 del mattino quando Tito e Bob piombano in negozio. Restano almeno venti minuti durante i quali si congratulano con il gestore per la recente apertura e gli chiedono se avesse bisogno di qualcosa. Poi escono e Mohamed si allontana con loro. Si chiude così per sempre la porta della barberia per il giovane che lavorava per mandare i soldi ai suoi genitori e al fratello in Egitto.