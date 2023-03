VIDEO | Il proprietario è malato e non può tenerli: uccellini accolti nella Biosfera dell'Acquario

Erano arrivate diverse richieste di adozione per i diamanti mandarini e i passeri del Giappone che il proprietario, per motivi di salute, era stato costretto a cedere, temporaneamente ospitati dall'Enpa di Genova. Ma adesso, questi uccellini domestici in cerca di casa hanno trovato una sistemazione in una struttura di eccellenza: la Biosfera dell'Acquario.

"In molti ci avete contattato per poterne adottare qualcuno - specifica Enpa in un post su Facebook - e come in parte sapete abbiamo dovuto declinare le vostre candidature per l'occasione che ci si è presentata in seguito al nostro post, confidando nel fatto che anche gli 'adottanti' riconoscessero il valore della scelta. Non potevamo sperare di meglio per loro, che sono stati accolti da niente di meno che la Biosfera dell'Acquario di Genova".

Qui gli uccelli avranno la possibilità di vivere in una grande voliera con piante e cibo in abbondanza, oltre a poter ricevere le visite del loro precedente proprietario. Dopo un periodo di quarantena, i diamanti mandarini e i passeri del Giappone saranno inseriti nella Biosfera dove saranno seguiti dagli operatori esperti e potranno vivere in un ambiente controllato in semi libertà. Insomma, "un finale che ci riempie di gioia e per il quale siamo davvero grati" conclude Enpa.

Video dalla pagina Facebook di Enpa Genova