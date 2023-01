VIDEO | Operazione Trickster, così i carabinieri hanno sgominato una banda di truffatori di anziani

I carabinieri genovesi hanno sgominato una banda di truffatori di anziani.

Il metodo era quello del "falso nipote": il centralinista si fingeva un parente che aveva bisogno urgente di soldi per coprire spese legali per falsi incidenti stradali anche mortali o per acquistare costosi medicinali per guarire dal covid o per pagare altre costose cure mediche improvvise.

Per avvalorare quanto detto, facevano parlare la vittima, sempre telefonicamente, anche con un finto carabiniere o poliziotto che confermava quanto detto dal falso parente o dal finto medico.

Diciasette le persone arrestate dai carabinieri genovesi, sono tutte polacche e tedesche di origine Rom