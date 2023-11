VIDEO | Tramonto infuocato con tromba marina davanti a Genova

Tramonto rosso fuoco con tanto di tromba marina davanti a Genova: il fenomeno è stato visto e fotografato da molti genovesi, dal centro al ponente della città, nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 novembre 2023.

Un po' di paura, ma il cono non si è mai formato completamente e sembrerebbe non aver mai toccato né l'acqua né la terra. Poco dopo, un'altra tromba marina questa volta più sottile. Non si registrano danni.

Molti genovesi hanno così assistito a un doppio spettacolo della natura: da una parte un tramonto infuocato come spesso succede in autunno, dall'altra una tromba marina che per fortuna non ha fatto danni ma ha fatto rimanere molti cittadini con il naso all'insù per diversi minuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Video dei lettori darioweb_t e indian_in_italy20 su Instagram)

Continua a leggere su GenovaToday