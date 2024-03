VIDEO | Grossa tromba marina nel ponente

Impressionante tromba marina davanti a Finale Ligure. Il video, ripreso dai marinai del porticciolo di Finale Ligure, è stato pubblicato su Facebook da Limet. Giornata complicata in Liguria per l'allerta gialla (fino a mezzanotte) tra frane, smottamenti, temporali e vento di burrasca. Regione Liguria ha fornito un aggiornamento intorno alle ore 18:30 spiegando che il fronte principale della perturbazione sta attraversando il nostro territorio e che nelle prossime ore le piogge intense potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Preoccupa anche la mareggiata intensa perché il moto ondoso è in aumento con un’altezza massima che ha superato i 4 metri a Capo Mele e venti oltre i 100 km orari.

Tra le situazioni maggiormente attenzionate dalla Protezione civile regionale, anche le frane nel genovese a partire da Crocefieschi, Pieve Ligure e Rossiglione, dove sulla strada comunale denominata Valle Garrone è stato istituito il senso unico alternato. A ponente si è verificata una serie di frane in particolare in Val Bormida, sulla strada statale 453 della Valle Arroscia nel comune di Ortovero, a Ventimiglia, in zona Camporosso, dove uno smottamento ha reso inagibili tre bungalow, e a Dolcedo, dove i tecnici della Provincia stanno intervenendo con un escavatore per rimuovere un grosso albero dalla sede stradale in via Regina Margherita. A Santa Margherita Ligure la mareggiata ha sollevato parte del percorso pedonale verso Portofino. Alcuni detriti sono caduti a Varazze sulla passeggiata pedonale di lungomare Europa, chiusa al transito; lunedì è previsto un sopralluogo dei tecnici del Comune.

