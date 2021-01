VIDEO | Tromba d'aria a Chiavari, tetto scoperto

Vigili del fuoco di Chiavari al lavoro nel quartiere Rupinaro per la messa in sicurezza del tetto in lamiera di un palazzo divelto, da una piccola tromba d'aria, che ha colpito la costa. È successo nel pomeriggio di giovedì 21 gennaio 2021 con squadre speleo in azione con l'autoscala per la rimozione delle parti di tetto danneggiate dal vento.