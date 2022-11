VIDEO | L'incredibile tramonto rosso fuoco su Genova di sabato sera

Tantissime le fotografie dei lettori, arrivate in redazione tramite i social, che hanno testimoniato l'incredibile spettacolo di ieri sera - sabato 12 novembre - quando il cielo all'ora del tramonto si è colorato di un rosso particolarmente intenso, regalando uno spettacolo mozzafiato condiviso sui social anche dal Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Ma come mai i tramonti a novembre sono particolarmente belli? Lo abbiamo spiegato pochi giorni fa: in parte c'entra la riduzione parziale di umidità e il vapore acqueo in meno nell'aria che rende i colori più nitidi. Tra l'altro, nelle stagioni più fredde, è anche più probabile la formazione di determinati tipi di nuvole che aiutano a rendere migliori i tramonti. Dulcis in fundo, più le giornate si accorciano, più aumenta il tempo impiegato dal sole per tramontare, e dunque è possibile ammirare più a lungo questi spettacoli bellissimi.

Quel che è certo è che questo novembre ci sta regalando alcuni spettacoli davvero meravigliosi e sicuramente potremo ammirare il cielo per immortalarli ancora per qualche settimana.