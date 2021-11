VIDEO | Potenziamento vaccinazioni, Toti: "Mi restano solo le guardie forestali"

"È già in corso un piano di potenziamento e non mi risulta che vi siano attese superiori alla alla media". Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, a margine dell'inaugurazione del nuovo anno accademico questa mattina, venerdì 26 novembre, al teatro della Corte.

Ma è proprio Toti a dare alle Asl indicazione di tornare ai livelli di produzione di inizio estate, quando in Liguria era stato sfondato il record delle 20mila dosi in un solo giorno. "Certo i provvedimenti del governo hanno sortito evidentemente un effetto positivo, ma in ogni caso le prenotazioni sono aperte in tutti gli hub e la capacità vaccinale di ieri è stata di 10mila somministrazioni e ricordo che nei momenti più caldi della vaccinazione eravamo intorno ai 13-14mila al giorno, quindi direi che la capacità vaccinale crescerà ancora a partire dal prossimo lunedì".

Per il presidente non sono le 'braccia' a mancare: "I medici di medicina generale stanno vaccinando, le farmacie stanno vaccinando, la sanità privata Confindustria,Confcommercio e Confcooperative stanno vaccinando, non saprei che altro coinvolgere se non le guardie forestali".