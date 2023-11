VIDEO | Toti contestato in piazza per i corsi di autodifesa per le donne

Un gruppo di attiviste ha contestato il presidente della Regione, Giovanni Toti, e i corsi di autodifesa femminile organizzati dalla Regione in piazza De Ferrari a Genova nell'ambito di varie iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

"Toti fallo tu il corso che arriviamo", "Toti finanzia i centri antiviolenza", "corsi di auto...controllo" e "autodifesa non è tutela, ma è gara a chi mena più forte": sono stati alcuni dei cartelli srotolati sabato 25 novembre dal centinaio di manifestanti in piazza, che hanno scandito slogan in particolare contro il governatore.

"Ma davvero non c'era un messaggio migliore da lanciare nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne? Certe battaglie non dovrebbero avere colore politico. Perché a forza di autogiudicarsi migliori, spesso senza neppure esserlo, si rischia di restare soli e fallire. Qualcuno non lo imparerà mai". Così il presidente della Regione commenta la contestazione, di cui ha postato il video sul suo profilo Instagram.

La Lista Toti del Comune di Genova ha espresso "piena solidarietà" al presidente della Regione Giovanni Toti. "Le offese lanciate in piazza, non solo mancano di rispetto a una persona e all'istituzione che rappresenta, ma anche al significato di un giorno simbolico, dopo tutti gli atti di violenza che ancora, purtroppo, troppe donne ogni giorno subiscono. Ci auguriamo - conclude la Lista Toti - che la solidarietà non abbia colore politico e che tale gesto venga condannato in modo netto e deciso".