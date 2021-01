Magia: è la parola che viene in mente guardando le immagini girate a Torriglia, nell'entroterra genovese, di due daini che passeggiano per le strade innevate.

Il video è stato girato da Loredana Garofalo martedì sera, e ha ricevuto migliaia di commenti e condivisioni: pochi istanti di pura meraviglia, in cui gli animali - che in val Trebbia sono di casa - sono apparsi come i vari padroni del paese.