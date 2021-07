VIDEO | Dalle autostrade al porto, l'odissea degli autotrasportatori

Altra giornata da incubo per gli operatori della logistica. Trasportounito denuncia: "Se non verranno presi provvedimenti siamo pronti alle barricate"

Giornate infernali per il comparto logistica e autotrasporto, che oltre a fare i conti con i cantieri e le chiusure autostradali devono far fronte alla situazione che si è venuta a creare in porto, con ingorghi e code che rischiano di sfociare (complice anche il traffico) in una paralisi totale.

A denunciarlo è Trasportounito, che per voce del suo coordinatore per la Liguria, Giuseppe Tagnochetti, ha annunciato che “in assenza di soluzioni immediate al blocco operativo del bacino di Sampierdarena, generato essenzialmente dai Terminal PSA Sech e Bettolo, le aziende di autotrasporto sono pronte ora a rifiutare il posizionamento di contenitori destinati a questi terminal”.