VIDEO | Tiler riposiziona in centro il suo Putin-ballerina: "La guerra non è mai il mezzo giusto"

Tiler torna a far parlare di sé: lo street artist mascherato, che recentemente aveva fatto intendere di voler svelare la sua identità (ma era un pesce d'aprile) ha riposizionato in centro città la sua opera, già rimossa una volta, che raffigura il viso del presidente russo Putin sul corpo di una ballerina, tra il pianeta Terra e la Luna.

"Credo che sia doveroso, per chi fa arte, lasciare un segno dei tempi che stiamo vivendo. Per questo mi permetto di riproporre sui muri della nostra città un quadro che dovrebbe diventare un simbolo atto a ricordare al passante quanto accaduto in questi tempi grigi, con la speranza che venga compreso dalle autorità quanto già era stato compreso dai cittadini" scrive Tiler su Facebook, postando un video (che riprendiamo qui) della sua impresa notturna, e auspicando che si possa a tornare a usare la ragione al posto delle bombe, esplicito riferimento alla guerra in Ucraina.

"La guerra non è mai il mezzo giusto, non importa chi abbia ragione, il dialogo è sempre e solo l’unica strada percorribile. Grazie a chi vorrà capire" ha concluso lo street artist, che ha posizionato la sua opera su un muro da lui già conosciuto, quello della stretta stradina che, da via XX Settembre, porta alla soprastante chiesa di Santo Stefano.