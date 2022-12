VIDEO | Processo Morandi, il testimone: "Ho chiesto di tornare al lavoro perché non riuscivo a stare a casa"

Lucian Gotthcsall, un imprenditore edile scampato per un secondo alla morte, racconta la sua testimonianza nell'ambito del processo sul crollo del ponte Morandi: "Ero a bordo del camion della ditta, ero di passaggio, e mi sono fermato all'altezza dell'Amiu per caricare del materiale. Mentre controllavo gli orari del negozio sul cancello ho sentito un rumore, sono tornato indietro e il ponte è crollato, un pilastro ha preso in pieno il mio camion".

L'uomo poi racconta di essere stato scaraventato a distanza contro un muro dallo spostamento d'aria generato dal crollo: "Sono stato sbalzato via e sono stato colpito da dei pezzi del ponte. Ho riportato due fratture ad una spalla e diverse lesioni, ma mi sono fatto dimettere subito dall'ospedale. Sono andato a casa mia a Mignanego e ho chiesto dopo due e mesi e mezzo di rientrare al lavoro perché non riuscivo a stare mentalmente a casa".