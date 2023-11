VIDEO | Crollo muraglione, le testimonianze: "Quei lavori per il parcheggio non ci convincevano"

Un boato spaventoso, come quello di un terremoto: questo è quello che raccontano i residenti dei civici di via Acquarone coinvolti nel crollo di un muraglione sulla strada soprastante, via Cabrini, a Castelletto. A franare, insieme a terra e fango, un parcheggio che in quel momento ospitava due auto e una moto, precipitati nel giardino di alcune case.

A ricostruire la storia dell'area è uno degli inquilini, Roberto De Micheli: "Circa quindici anni fa in zona, al posto del parcheggio sopra i nostri palazzi, c'era un boschetto. Poi sono partiti i lavori per costruirlo: noi come supercondominio abbiamo chiesto all'amministrazione dell'altro caseggiato se fosse tutto a posto, ci avevano garantito che i lavori sarebbero stati fatti con l'autorizzazione del Comune, a norma e con tutti i permessi necessari. Quel muro di contenimento è antico, risale al 1920, è in pietra e non cemento, quando è stato costruito non c'era ancora nemmeno il palazzo sopra, volevamo capire se avrebbe potuto reggere anche un parcheggio. Comunque, per una questione di sicurezza del nostro palazzo abbiamo sempre manutenuto il muraglione, ma adesso è venuto giù".

"Non pensavo potesse addirittura crollare il muraglione - dice Silvia Merisio - poi ho sentito un boato molto forte, è tremato il pavimento. Mi sono affacciata, ho visto questa immagine con le auto precipitate, è stato impressionante".

"Ero in cucina e ho sentito un gran botto, ho pensato a un terremoto - dice Anna Valle - poi mi sono affacciata alla finestra e ho visto la terra che scendeva".

Sul posto l'assessore comunale alla Protezione Civile Sergio Gambino e il vicesindaco Pietro Piciocchi: "Il Comune si attiverà sia per l'ospitalità di chi deve lasciare gli appartamenti, sia per tutti coloro che avranno necessità di qualsiasi tipo".