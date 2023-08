Presa a sassate, il video del testimone

"Hai aggredito una signora?" e il clochard risponde alzando il dito medio. Da una parte della strada c'è l'uomo che ieri pomeriggio ha preso a pietrate una sessantenne ai giardini 10 Maggio a Struppa, dall'altra il ragazzo di 30 anni che lo ha inseguito e ha chiamato la polizia.

Dimostrando grande coraggio e senso civico, il giovane ha filmato l'aggressore e fornito l'identikit alla polizia che lo ha poi fermato poco distante e portato in questura. Qui ha provato anche ad aggredire gli agenti dicendo a uno di loro: "il prossimo che prendo a sassate sei tu". Il 34enne italiano è ora in stato di fermo e il procuratore Luca Monteverde ha richiesto la convalida al gip contestando il tentato omicidio.

Prima di essere acciuffato dagli uomini delle volanti il senza fissa dimora, con precedenti per truffa e furti, ha tentato di picchiare anche il ragazzo sceso di casa per inseguirlo. In via del Giro del Fullo regna ancora lo stupore per un attacco a cui nemmeno gli inquirenti sanno ancora dare ancora una spiegazione. La donna era a spasso con il suo cane e si era seduta su una panchina mentre parlava al telefono con suo marito, improvvisamente su di lei si è scagliata la furia dell'uomo che, secondo una testimone oculare, l'ha colpita almeno venti volte con il masso. Ricoverata in coma al Galliera, la vittima è stata trasferita nella notte al San Martino dove fortunatamente le sue condizioni sono migliorate e ha fatto così ritorno nel primo ospedale che gestisce da protocollo i traumi cranici. Appena si riprenderà la donna sarà ascoltata dalla polizia giudiziaria per conoscere la sua versione e il motivo del brutale attacco.