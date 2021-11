AUDIO | Delitto Nada Cella, caccia alla testimone: riconoscete questa voce?

Procura e polizia di Genova hanno diffuso una parte di una chiamata anonima, datata 9 agosto 1996, intercettata all'epoca dagli inquirenti ma anche registrata dalla segreteria telefonica di Soracco che consegno il nastro quattro giorni dopo in commissariato pechè al momento della telefonata si trovava in viaggio.

La polizia ha diffuso il file nella speranza di riconoscere la testimone misteriosa che potrebbe aiutare a chiudere il caso Nada Cella.

Si tratta di un audio di 23 secondi in cui una voce femminile parla di una donna: “L’ho vista che era sporca, ha infilato tutto nel motorino. L’ho salutata, non mi ha guardato. E infatti ci dico la verità, quindici giorni fa l’ho incontrata in carruggio che andava alla posta, non m’ha nemmeno guardato".

Dall'altra parte della cornetta, si sente per un attimo la voce della madre di Soracco, Marisa Bacchioni, che aveva risposto. Entrambi sono attualmente indagati per false informazioni ai pm. Secondo gli inquirenti, la donna che andava via col motorino sarebbe Annalucia Cecere, oggi indagata per l'omicidio.