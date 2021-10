VIDEO | Il Carlo Felice dà voce a Paganini: "Questa è Genova"

Il rapporto tra il celebre violinista e la città raccontato per immagini scelte da Giorgio Bergami

"Questa è la mia città, qui sono le mie origini e qui ho iniziato la mia arte".

Paganini non ripete, suona nei cimiteri, suona su una corda sola, ha fatto il patto con il diavolo. Il video del Teatro Carlo Felice racconta il rapporto tra il celebre violinista e la città. Il Capriccio n.24 che si ascolta è stato eseguito e interpretato da Oleksandr Pushkarenko, il soggetto e la regia sono di Giorgio Bergami, fotografo genovese che, per oltre mezzo secolo, ha raccolto immagini di Genova in maniera suggestiva ed evidenziando situazioni di vita reale.