VIDEO | Gli studenti del liceo Pertini cantano in galleria Mazzini mentre passeggiano

Uno spettacolo che ha incantato tutti, con i passanti che si sono fermati ad ascoltare e a fotografare e filmare: così gli studenti del liceo musicale Sandro Pertini di Genova si sono esibiti mentre camminavano in galleria Mazzini, intonando “O Radiant Dawn” di James MacMillan.

I ragazzi dell'ensemble vocale della scuola hanno percorso così la strada dalla galleria fino all'ingresso del teatro Carlo Felice, dove poco dopo si sono esibiti nell'ambito dei festeggiamenti per i cento anni dell'associazione culturale A Compagna. Per la strada, hanno sorpreso i passanti con più di due minuti di musica in cui i giovanissimi, diretti da Luca Dellacasa, sono riusciti a concentrarsi anche mentre camminavano in mezzo alla gente, finendo poi con una risata, consapevoli di essersi esibiti in uno spettacolo decisamente inusuale.

(Video Fb@Alberto Macrì)