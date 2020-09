VIDEO | Storia delle nostre città, la prima puntata dedicata a Genova

La nuova stagione di 'Storia delle nostre città' su Rai Storia prende il via con una puntata dedicata a Genova, in onda lunedì 14 settembre 2020 alle ore 21.10. Il programma è un viaggio per l'Italia alla scoperta di centri che, in epoche differenti, hanno avuto un momento di assoluto splendore. La bellezza dei luoghi, i fatti storici principali, i personaggi più importanti che hanno contribuito all’aspetto odierno delle città e hanno influenzato il carattere degli abitanti, l’identità e le usanze.