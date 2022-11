VIDEO | Tutti pazzi per lo stone balancing sulle spiagge liguri: cos'è

Obelischi di pietre una sopra l'altra, delicati equilibri messi insieme con pazienza e concentrazione, strane costruzioni che si vedono sempre più frequentemente sulle spiagge della Liguria (e non solo, perché non è raro trovarle anche nei boschi dell'entroterra): è la "stone balancing", un'antica pratica zen che incanta turisti e residenti.

Genova, Camogli, Cogoleto: queste installazioni ogni tanto compaiono sulle spiagge e sono molto fotografate e condivise sui social e negli anni non è mancato chi ha organizzato anche corsi e seminari. L'ultimo caso lo scorso fine settimana, quando Camogli è rimasta incantata dalle opere dell'artista di strada francese "Voyageur hors du temps" che da tempo opera nella cittadina rivierasca, sulla scogliera vicino al faro. Ma in cosa consiste esattamente questa disciplina?

Quella delle pietre in equilibrio è una forma di espressione artistica con pietre poste in equilibrio l'una sull'altra, combinazioni in apparenza impossibili (e infatti la loro durata è limitata). Ma non solo: la ricerca dell'equilibrio richiede pazienza, concentrazione, estraneazione dallo scorrere delle ore - come sottolinea il nome dell'artista che opera a Camogli, "viaggiatore fuori dal tempo" - ma anche immersione nella natura, ascolto dei suoni e silenzio. Insomma, è un'arte ma anche una disciplina mentale zen che aiuta a ricercare l'armonia interiore.

"Spero - spiega l'artista nel suo canale Youtube - che queste installazioni vi possano accompagnare alla ricerca della pace interiore. Al di là di tutto, la pace è sempre presente dentro di noi. È la nostra natura profonda. Si presenta nella percezione di quello che è permanente, immobile. Queste installazioni ci portano dentro a questa sensazione di immobilità e agiscono dentro di noi per condurci verso la pace. Questa meditazione serve per calmare l'angoscia e trovare il proprio equilibrio".