VIDEO | Finita l'attesa: Starbucks apre a Genova

Tutto è pronto per l'apertura di Starbucks a Genova. Oggi l'anteprima per la stampe e domani, sabato 13 maggio, porte aperte per i clienti. Si tratta del 26esimo store in Italia, il primo in Liguria, e si trova in via Porta degli Archi a Genova (da lunedì a domenica dalle 7 alle 20).

Il nuovo locale è a due passi da via XX Settembre e presenta un design floreale e luminoso, in armonia con l’architettura circostante e il paesaggio urbano, per accogliere cittadini e turisti in un angolo di relax a misura di snack. Con una sala interna che offre 36 posti a sedere e un ampio dehors di ca. 60 mq, il locale è adatto per un pasto in compagnia o una breve pausa golosa.

Lo store propone l’assortimento completo di specialità dolci e salate, comprese insalate, bagel e dolci da forno. L’offerta beverage comprende, oltre alle bevande più celebri, anche le ultime novità di casa Starbucks: la nuova linea Oleato con puro olio extravergine di oliva e i prodotti della nuova Campagna Summer con le bevande Refresha® Drink e i Frappuccino® blended beverage di stagione.

Dall’inaugurazione del primo negozio in Italia a fine del 2018 in collaborazione con Percassi, partner esclusivo del brand in Italia, Starbucks si è sempre relazionata con ogni regione portando grande rispetto nei confronti del territorio e della tradizione food&beverage italiana. L’azienda americana ha creato, dal 2018, circa 450 nuovi posti di lavoro e offerto corsi di formazione per valorizzare le proprie risorse; 25 i dipendenti assunti per la sede genovese.

Vincenzo Catrambone, General Manager di Starbucks Italia, ha commentato: "Siamo entusiasti di aprire il nostro primo negozio in Liguria e orgogliosi di poter finalmente dire che da oggi Starbucks è presente anche in questa incantevole regione. Genova è una città bellissima e rappresenta un passo importante nel nostro piano di crescita avviato nel 2018, che raggiungerà in totale 36 store entro la fine dell'anno".