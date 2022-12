VIDEO | La Liguria fa superare la tristezza, lo spot di Natale della Regione

La cerimonia per la consegna dell'onorificenza regionale della Croce di San Giorgio a Gino Paoli è stata anche l'occasione per presentare lo spot di Regione Liguria per queste festività natalizie, per promuovere la nostra regione anche a livello nazionale. Lo spot verrà non solo utilizzato sui canali social dell'ente ma anche trasmesso dalle reti Mediaset, in vista del Capodanno che la stessa Mediaset organizzerà in piazza a Genova.

"Con questo spot abbiamo cercato di raccontare la Liguria in modo nuovo, visivamente e narrativamente seguendo una parola chiave: 'magia' - spiegano l'autore Claudio Cabona e il regista Yuri Dellacasa - la protagonista, che muove i primi passi nel meraviglioso parco storico Villa Duchessa di Galliera a Voltri, supera la tristezza grazie al potere fantastico della Liguria e a una sfera incantata che richiama al Natale".

"Per realizzare questo lavoro - concludono Cabona e Dellacasa - è stato messo in piedi un team di professionisti liguri e anche da fuori Regione. La post produzione, che ha permesso la trasformazione della vera Lanterna di Genova in un albero di Natale, è pionieristica e genera quello stupore straordinario, che volevamo suscitare quando abbiamo deciso di realizzare questo video. La Liguria è ricca di magia e questo spot, nonostante tutte le difficoltà vissute quotidianamente, vuole ricordarlo".