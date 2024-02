VIDEO | Spot della carota di Esselunga, l'esilarante parodia in genovese con i Trilli

Chi conosce Guido Gargioni - doppiatore satirico molto conosciuto sui social - sa che c'era da aspettarselo, e non è rimasto deluso: è arrivato puntuale il doppiaggio in genovese anche dell'ultimo spot di Esselunga (qui la parodia del primo, quello con la pesca).

La pubblicità sulla carota, girata a Genova, mostra la vicenda di una ragazza che decide di andare via di casa e seguire la sua strada. Il padre all'inizio non vorrebbe e, dopo un periodo di discussioni, al supermercato di via Piave compra una carota e decide di inscenare il "karaoke", una volta a casa, reggendo l'ortaggio a mo' di microfono come quando la figlia era piccola. E cantandole una canzone le farà capire che è d'accordo con la sua scelta di indipendenza e che, comunque, lui ci sarà sempre. Il tutto finisce con lacrime e abbracci.

Diversa la parodia di Gargioni, tutta rigorosamente in genovese: "Voglio andare via dalla mia scuola - dice la ragazza ribattezzata Clotilde - ho pensato di andare all'alberghiero così almeno posso fare le cose da mangiare". E non mancano le battute del doppiatore: "Il parcheggio a Genova - dice mentre si vedono i genitori della ragazza che parcheggiano in via Piave - puoi trovarlo solo nelle pubblicità".

Dopo la spesa, la madre va dalla figlia e le dice: "Vieni di là? Ti ho comprato le carote, almeno cominci a mettere via gli ingredienti per fare la minestra".

E poi parte il karaoke, ma la canzone non è quella originale, bensì quella dei Trilli con un testo inequivocabile, dedicato alla figlia che vuole imparare a cucinare: "T' ho dïto che t'a prepari, o stocchefisce e bacilli, a gongorzola co-i grilli, e ûn bottigion de vin bon. E invece ti m'æ preparou a menestrinn-a co-e êuve".