VIDEO | Lo spot della Canalis (stavolta) in Liguria

Da Los Angeles a Portofino. Questa volta Elisabetta Canalis è venuta in Liguria e ha girato il secondo spot della campagna di promozione turistica della Liguria. Operazione molto discussa per la protagonista "foresta" e per il cachet ricevuto dall'ex velina.

Lo spot, presentato in sala Trasparenza mercoledì 15 giugno, si collega alla “cartolina” andata in onda durante le serate del Festival di Sanremo, visto in televisione da più di 10 milioni di spettatori, nel quale la testimonial aveva raccontato il suo legame speciale con la nostra terra.

Alla campagna estiva, in onda sulle tv nazionali da lunedì prossimo, farà seguito l’edizione autunnale con un nuovo terzo spot nel prossimo settembre/ottobre. Lo schema della campagna 2022 ricalca quello dello scorso anno della multisoggetto realizzata con la regia di Fausto Brizzi, iniziata appunto a Sanremo e continuata con i due flight estivo e autunnale.

“Siamo felici di continuare il progetto con Elisabetta per rappresentare le bellezze della Liguria - ha spiegato il presidente della Regione Giovanni Toti -. L’obiettivo delle tre campagne di promozione del territorio è di raccontare la nostra terra a un pubblico sempre più vasto che si identifichi anche attraverso gli occhi di chi non abita nella nostra regione ma che invece conserva un bel ricordo dopo una vacanza, un amore o anche una visita per lavoro, un legame che Elisabetta rivela ancora una volta con emozione e sentimento”.

La partecipazione di Elisabetta Canalis rientra in un accordo annuale il cui cachet copre tutta l’attività prevista nel 2022: “Le bellezze e le eccellenze del territorio ligure sono molte - ha raccontato Elisabetta Canalis - e per me è stato un piacere svelare il fascino di una regione che spesso mi ha accolta per lavoro o per svago. Questa occasione mi ha permesso di scoprirne anche aspetti e luoghi che ancora non conoscevo”.

“La promozione del nostro territorio è una scelta vincente - ha aggiunto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, iniziata lo scorso anno con gli episodi girati dal regista Fausto Brizzi. Nel periodo pasquale, del 25 aprile e del primo maggio e per il ponte del 2 giugno abbiamo avuto ottime percentuali di arrivi e presenze e non solo perché abbiamo il mare più bello d’Italia, certificato anche dalle 77 bandiere blu che ci hanno confermato la regione con il mare più pulito. Conquistare nuovamente il primato non significa avere unicamente acqua limpida e cristallina ma anche garantire un insieme di servizi, quali ad esempio l'ospitalità alberghiera, le informazioni turistiche e anche l'inclusività, che pongono la nostra regione, come sempre, ai vertici del turismo. La promozione del territorio ci sta quindi portando i risultati sperati, incoronando nuovamente la Liguria regina dell’estate”.

La promozione del territorio

“Green e blu, rispettivamente per le aree interne e la costa - spiega il vice presidente con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana -, sono i colori mediterranei per eccellenza che identificano nell’immaginario collettivo la Liguria. Il lancio estivo della campagna di promozione della nostra regione realizzata insieme ad Agenzia in Liguria è incentrato sul lato emozionale, sulla trasmissione di quei valori che ci connotano e sulle offerte personalizzabili dei servizi: siamo una terra versatile, dalla biodiversità spiccata. La campagna che presentiamo oggi insieme ad Elisabetta Canalis, e che questa sera sarà presentata agli stackholder a Portofino, racconta l’unicità della Liguria, all’insegna delle eccellenze agroalimentari. Lo testimonia il coinvolgimento di Liguria Gourmet che, attraverso i nostri “food ambassador”, coniuga allo stesso tempo tradizione e innovazione. Ringrazio per la sinergia e il loro sostegno il Comune di Portofino, Portofino Mare, Portofino Yacht Marina e Castello Brown”.