VIDEO | Spiderman e Batman parlano zeneise: le gag di Alessio e Nicolò per il Gaslini

Superman e Batman in salsa genovese diventano Zena Heroes, ovvero Spiderman Z (come Zena) e Batmanesseno, facendo il verso a una delle frazioni di Sant'Olcese.

I due supereroi - interpretati dai genovesi Alessio Cossu e Nicolò Magno - organizzano iniziative benefiche, di cui l'ultima si terrà sarà sabato 24 aprile alle 15 Libraccio di piazza Rossetti, per raccogliere fondi destinati all'ospedale pediatrico Gaslini.

Per rendere i due personaggi più reali e simpatici, i due hanno aperto anche un canale YouTube con le "Gag del divano": i due - con uno spiccato accento genovese - si confrontano sul divano di casa sui temi più disparati. «Abbiamo pensato anche ai più piccini - dicono - e per loro ci saranno letture di libri e video con tanti giocattoli come protagonisti». Il tutto ancora una volta con finalità benefiche: infatti al raggiungimento di alcuni obiettivi - iscritti al canale, like e altro - i due supereroi doneranno gadget all'ospedale Gaslini di Genova.

Alessio, in particolare, veste i panni di Spiderman dal 2016: il ragazzo ha convissuto a lungo cion una patologia, e la malattia gli è stata di ispirazione per aiutare i bambini meno fortunati. «Su Instagram un giorno ho trovato le fotografie di colui che mi ha ispirato - aveva raccontato in un'intervista a GenovaToday - lo statunitense Ricky Mena, fondatore dell'associazione "Heart of Hero", lo Spiderman americano che aiuta i bambini malati a ritrovare il sorriso. Ho deciso di voler diventare come lui».

Da allora il progetto di Alessio si è sviluppato, ed è nato il duo Zena Heroes insieme con Nicolò Magno: i due partecipano regolarmente a iniziative benefiche rivolte ai bambini a Genova e dintorni.