VIDEO | Il commovente saluto dei colleghi al sovrintendente capo che va in pensione

Ultima notte in sala radio per Claudio, sovrintendente capo coordinatore delle volanti di Genova. Nella sua lunga carriera, 10 anni di sala operativa e 27 di strada. La sua voce, per anni, ha guidato con sicurezza e competenza le volanti sul territorio.

La questura ha voluto rendere omaggio al collega con questo breve video. "Ecco il saluto dei suoi ragazzi. Da parte di tutti noi, grazie per il servizio reso", si legge nel post, che accompagna le immagini.