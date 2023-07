VIDEO | Tre giovani salvati in mare: le immagini in soggettiva dei sommozzatori

Tra gli interventi effettuati ieri, martedì 25 luglio, dai vigili del fuoco, quello per salvare tre ragazzi, verso le 18, di fronte alla spiaggia di Murcarolo (dove nel 2020 era morto un giovane che non era riuscito a tornare a riva): i giovani erano probabilmente stati colti alla sprovvista dal mare che si è agitato improvvisamente e, sospinti dalla corrente, non sono più riusciti a rientrare.

È scattata la macchina dei soccorsi e i vigili del fuoco sono arrivati con l'elicottero, una motobarca, i sommozzatori e un mezzo di terra. Sul posto anche la Croce Verde di Quarto ed è stata allertata la capitaneria di porto. Tanta paura, ma per fortuna non è stato registrato nessun ferito, e le persone soccorse hanno rifiutato il trasporto in ospedale.