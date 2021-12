VIDEO | "Sì sì vax", la canzone di Natale del trio virologi con Bassetti

"Sì sì sì, vacciniamoci" sulle note di Jingle Bells è già il il tormentone delle feste.

Giornate, per l'appunto, angosciate dalla paura di diffondere il contagio tra i parenti, e allora ecco il trio di virologi, Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco, cantare una Jingle Bells in chiave pro vaccinazione a Un giorno da Pecora, il programma su Radio Rai 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Crisanti, Bassetti e Pregliasco sono tra i più noti virologi italiani molto presenti in programmi televisvi o radiofonici e questa volta hanno accettato l'invito ad esibirsi in versione cantanti per spingere tutti a vaccinarsi, anche vicino a Natale.