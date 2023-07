VIDEO | Ordinanza anti alcol, Bucci: "Sarà modificata, ma serve una stretta"

"Il senso dell'ordinanza non è di limitare la libertà delle persone ma di aumentarla, per non avere ragazzini ubriachi in giro, libertà di chi vuole trascorrere una serata in tranquillità, libertà di tutti". Così il sindaco di Genova Marco Bucci sull'ordinanza anti-alcol dei giorni scorsi, promettendo di mettere mano al provvedimento per correggerlo dopo le numerose proteste.

Associazioni, comitati e cittadini contrari questo pomeriggio, venerdì 7 luglio 2023, alle 18,30 in piazza De Ferrari faranno sentire la propria voce con una manifestazione organizzata da Genova che Osa, Gen P, Comunità di San Benedetto al Porto, Supernova e Genowa. Le stesse realtà hanno lanciato una petizione online che ha già superato le 8 mila firme.

Il provvedimento ha suscitato anche reazioni politiche come quella del capogruppo dei rossoverdi Filippo Bruzzone che ha annunciato la presentazione di un ordine del giorno che sarà presentato martedì prossimo in consiglio comunale. Mentre il collega di partito di Bruzzone Grabriele Ruocco, consigliere municipale in Bassa Valbisagno ha presentato un'interrogazione a risposta scritta. Ma anche la Lega stessa, che pure appoggia l'amministrazione, giovedì pomeriggio ha chiesto a Bucci di rivedere l'ordinanza.

Bucci: "Sicuramente ci saranno dei correttivi"

Al sindaco è stato chiesto di mettere mano all'ordinanza cambiandola: "Variarla? Ci stiamo lavorando e sicuramente ci saranno dei correttivi. Certamente resta il problema di chi va in spiaggia a farsi una pizza con una birra e me l'ha detto anche mio figlio: faremo in modo che si possa fare, finché si tratta di una pizza o una birra che non hanno mai fatto male a nessuno. È sciocco e lo modificheremo - ha aggiunto il primo cittadino -. Deve rimanere il fatto che certe situazioni sono assolutamente inaccettabili e vanno risolte. Abbiamo bisogno certamente di una stretta, qualcosa di più rigido. Ma se questo non dovesse essere la soluzione migliore la cambieremo non appena ne avremo un'altra, nei prossimi quindici giorni ci saranno sicuramente delle modifiche".

Confesercenti e Ascom: "Chiediamo un passo indietro"

Anche i commercianti si schierano contro l'ordinanza, con una nota diffusa venerdì pomeriggio: "Criminalizzare il semplice consumo in strada di una pizza e di una birra non contribuisce al decoro della città nè alle esigenze dei pubblici esercizi. A essere sanzionati devono essere, piuttosto, coloro che abusano dello spazio pubblico sporcandolo e abbandonandovi rifiuti di vario genere, e per punire questo genere di comportamenti è sufficiente concentrare i controlli sul rispetto dell'ordinanza in vigore già da anni in centro storico, la numero 328 del 28 ottobre 2017, ed estenderla a tutta la città. Ulteriori provvedimenti più restrittivi e di tipo proibizionistico non fanno altro che esacerbare la convivenza tra consumatori e residenti e, di certo, non corrispondono all'immagine di città aperta e accogliente, anche per i turisti, che l'amministrazione vuole giustamente conferire a Genova".

Così, in una nota congiunta Alessandro Cavo e Massimiliano Spigno, presidenti provinciali di Ascom Confcommercio e di Confesercenti, chiedono alla giunta del Comune di Genova di rivedere l'ordinanza anti alcol presentata nei giorni scorsi, e rispetto alla quale la stessa amministrazione ha annunciato correttivi.

Candia (Lista Sansa): "Ecco le proposte per superare l'ordinanza anti alcol"

“Oggi pomeriggio saremo in piazza De Ferrari alle 18:30 per manifestare contro l'ordinanza anti-alcol della Giunta Bucci, ma soprattutto per portare le nostre proposte alternative, studiate con il gruppo di attiviste e attivisti di Generazione P, per cercare di superare i problemi in modo concreto sul medio e lungo periodo, senza ricorrere a miopi norme proibizioniste”: così la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, che questo pomeriggio parteciperà alla manifestazione spontanea “Free luppols” organizzata da Generazione P, Genova che osa, Comunità di San Benedetto al porto, Supernova e Genowa.

“Insieme alla consigliera comunale rossoverde Francesca Ghio e ai consiglieri municipali Francesca Coppola (Centro Est) e Lorenzo Garzarelli (Levante) porteremo le nostre proposte per superare questa ordinanza – spiega Candia -. Proporremo l'istituzione di nove unità di strada, una per ogni municipio, per poter offrire un servizio capillare, con personale specializzato, di alcol test, drug checking, informazione e prevenzione”. “Proporremo anche la diffusione su tutto il territorio comunale del vuoto a rendere – aggiunge la consigliera regionale -. Dai bicchieri riutilizzabili fino al vetro. E poi presenteremo anche una proposta per dare alternative di svago, soprattutto per i più giovani, nelle piazze di tutti i quartieri della città: dai tavoli per il ping pong a quelli per gli scacchi passando per dei campetti da basket o per altri sport”.

“A livello politico – sottolinea Selena Candia – sono contenta che anche all'interno della maggioranza di centrodestra ci siano state delle aperture per cambiare questa ordinanza che, sottolineo ancora una volta, è troppo repressiva e non risolve le situazioni problematiche e di dipendenze. Ci auguriamo di vedere tante persone in piazza - concludono Candia, Ghio, Coppola e Garzarelli - per dire basta alle imposizioni punitive calate dall’alto senza ascolto e dialogo con la cittadinanza”.