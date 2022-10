VIDEO | "Alla guida" con la simulaizone in 3D

Un simulatore di guida in piazza Matteotti per mettere alla prova cittadini e studenti in strada e far provare loro gli effetti di una guida in stato di ebbrezza. È partita la campagna "Incidente? Pensaci prima", per il contrasto dell’incidentalità stradale causata da alcol e droghe, promossa da Comune, polizia locale, protezione civile, Unige Ac Genova.

«Un progetto impegnativo, ma di grande valore - ha commentato Raffaele Ferriello, direttore di Ac Genova per il focus sugli incidenti stradali alcol correlati e per i diversi destinatari dell'attività di formazione e sensibilizzazione, i ragazzi delle scuole superiori, il corpo di Polizia Locale nonché in generale i cittadini genovesi quali utenti della strada. È stata inoltre occasione per una stimolante collaborazione con l’Università di Genova nello strutturare i percorsi formativi».