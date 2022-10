VIDEO | Furti lampo, il ladro con lo zaino a pois colpisce ancora

Ancora lui. Ancora la maschera in volto e ora la conferma: agisce sempre portando sulle spalle uno zaino a pois. Non proprio una garanzia di anonimato per un ladro seriale, ma intanto ha già messo a segno almeno due colpi.

Il secondo segnalato a GenovaToday, precede di un giorno quello avvenuto in via Cairoli, risale al 14 ottobre ed è avvenuto in via Emanuele Ferro a Sestri Ponente, all'interno del centro estetico "Il magico mondo di Trilly". Anche in questo caso, dalle immagini registrate dalle telecamere interne del negozio, si vede l'uomo aspettare che la signora alla reception (la madre della titolare) si allontani, poi punta al bancone e, con una mossa fulminea, mette le mani nel marsupio degli incassi e sfila via una manciata di banconote.

Non scappa e al ritorno della donna finge di chiedere informazioni: "Posso avere il vostro numero?"; "Certo, prenda un bigliettino", gli risponde ancora ignara la commerciante. "Ha preso solo banconote da 50 per un totale di circa 400 euro", racconta la titolare Tanja Bonfantino. "È successo verso le 19 di sera, sicuramente si è appostato per studiare i nostri movimenti". Bonfantino sta per inaugurare un negozio di parrucchiere affianco e insieme alle dipendenti stava ultimando gli ultimi dettagli. "Speriamo che lo acchiappino in fretta...", dice la donna che ha sporto denuncia al commissariato di polizia di Sestri Ponente.