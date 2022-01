VIDEO | Inseguimento in via Sestri: nel borsone un coltello con una lama da 30 centimetri

Una fuga finita male questa mattina per un 50enne, poi arrestato dal secondo distretto della polizia locale in via Sestri.

L'uomo, di origini africane, è stato fermato alle 11.25 alla fermata del bus in via Heramada, dai controllori Amt e dai vigili urbani, per un controllo del titolo di viaggio e del rispetto delle norme anti-covid. Privo di documenti il passeggero si è rfiutato di aprire il borsone ed è scappato.

Raggiunto dalle pattuglie in via Sestri e perquisito, dalla sua borsa è saltato fuori un coltello tipo da cucina con una lama da 30 centimetri. È stato portato negli uffici di piazza Ortiz in attesa del provvedimento del pm di turno.