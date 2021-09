VIDEO | Tenta di colpire poliziotto con una pietra "per ottenere un avvocato"

Nel corso della mattinata di giovedì 2 settembre 2021 la polizia di Stato ha denunciato un genovese di 44 anni per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. È stato un agente dell'ufficio prevenzione generale a bordo di una volante ferma davanti al commissariato Sestri Ponente a notare l'uomo, che sopraggiungeva di corsa con una pietra in mano, gridando frasi senza senso nei confronti del suo autista che stava per salire in macchina.

Senza esitare l'agente ha raggiunto il 44enne da dietro e, prima che scagliasse la pietra, l'ha afferrato alle caviglie, facendolo cadere a terra e immobilizzandolo. Durante le operazioni il 44enne ha opposto una violenta resistenza, cercando di divincolarsi con calci e pugni.

Una volta tranquillizzato e interrogato sui motivi dell'aggressione ha parlato con frasi sconnesse, facendo riferimento a problemi di natura finanziaria, aggiungendo anche che il suo fine era quello di "colpire un poliziotto per ottenere un avvocato che lo seguisse anche per la propria situazione economica".

Persuaso dagli agenti che quella non fosse la strada giusta, ha accettato di essere condotto in ospedale dove, peraltro, sono giunti anche i due operatori che hanno riportato entrambi ferite giudicate guaribili in 3 e 5 giorni.