VIDEO | Monete d'oro e contanti sequestrati dalla guardia di finanza in aeroporto

I militari della guardia di finanza di Genova e i funzionari dell’agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno operato un maxi sequestro in aeroporto a Genova. Monete d'oro per un valore di 360mila euro e contanti per 250mila tra cui ranchi svizzeri e dollari americani sono stati trovati nel bagaglio a mano di un turista austriaco che ha fatto scalo al Cristoforo Colombo.

Il denaro e le monete sono state scoperte anche grazie al fiuto del pastore tedesco Babol, cane per controllo valuta in forze al nucleo della guardia di finanza.