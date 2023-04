VIDEO | Sequestri nell'appartamento del boss Pasquale Bonavota

Viveva da pochi giorni nel quartiere di San Teodoro, in via Bologna al civico 76, il superlatitante della ‘Ndrangheta Pasquale Bonavota, arrestato nella cattedrale di San Lorenzo la mattina del 27 aprile dai carabinieri. I militari dall'appartamento hanno sequestrato quattro, cinque documenti di identità intestate ad altre persone su cui verranno adesso fatti gli accertamenti, oltre 20 mila euro, telefonini e un computer.

Bonavota si muoveva con i mezzi pubblici: in casa gli hanno trovato diversi abbonamenti. I contatti con il territorio li aveva e forse per questo aveva deciso di trasferirsi a Genova dove vive e lavora come insegnante anche la moglie.