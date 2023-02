VIDEO | La cucina didattica di Voltri: "I bambini giocando imparano anche scienze ed educazione alimentare"

Sembra un gioco, ma è molto di più: la prima cucina didattica della Liguria, aperta nella scuola di Fabbriche, a Voltri, consente ai bambini di imparare cucinando e di avere come insegnanti - oltre ai docenti - anche i ragazzi più grandi degli istituti genovesi. Questa mattina, per l'inaugurazione della struttura, ottenuta con i fondi Pon e costruita dove prima c'era la mensa dell'asilo, i bambini dell'istituto comprensivo Voltri 1 hanno cucinato club sandwich con studenti e professori dell'istituto Bergese. Ma non si parla solo di cucina, perché mentre i bimbi mettono le mani in pasta - nel vero senso della parola - imparano nozioni di matematica, fisica, scienze, biologia ed educazione alimentare. E imparano a conoscere una disciplina in più, iniziando l'orientamento fin da piccoli.