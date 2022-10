VIDEO | Terremoto, il momento della scossa ripreso da una telecamera

La terra ha tremato alle ore 23:41 e il sisma è stato avvertito in tutta la città e in provincia, magnitudo 3.5 ed epicentro a Davagna

In un video la scossa di terremoto ripresa da una telecamera in corso De Stefanis, a Marassi. La terra ha tremato alle ore 23:41 e il sisma è stato avvertito in tutta la città di Genova e in provincia, magnitudo 3.5 e epicentro a due chilometri da Davagna.

La centrale operativa dei vigili del fuoco segnala centinaia di chiamate e sono in corso diverse verifiche su tutto il territorio, al momento non risultano danni e feriti. Il video è stato pubblicato da Limet su Facebook.

